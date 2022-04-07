Seda Sayan'ın nikahına gidemeyen Safiye Soyman hediyesini açıkladı

Safiye Soyman 2. Sayfa programında Seda Sayan'ın genç aşkını yere göğe sığdıramadı.

Safiye Soyman, "Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil" dedi.

"SEDA SAYAN'IN NİKAHINA KATILMAYACAĞIM"

Programından dolayı çiftin yurt dışındaki nikahına katılmayacağını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben nikahta olmayacağım. Çünkü benim o tarihte programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. Seda Sayan, ekibi ve Çağlar'la gidecek nikaha. Benim program daha önceden belli olan bir şeydi. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler. Şık bir beyaz elbise giyer. Programım iptal olursa giderim."

HEDİYESİNİ AÇIKLADI

"Seda Sayan'ın hediyesini şimdiden verdim" diyen Safiye Soyman "Seda ve Çağlar yazılı bir saatli bir çakmak aldım" açıklamasında bulundu.

