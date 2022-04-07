MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan'ın nikahına gidemeyen Safiye Soyman hediyesini açıkladı

Seda Sayan'ın nikahına gidemeyen Safiye Soyman hediyesini açıkladı

07.04.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında olan Seda Sayan'ın nikahında en yakın arkadaşı Safiye Soyman olmayacak. Oğlu tarafından veto edilen Seda Sayan'ı en yakın arkadaşı da yalnız bırakıyor. Soyman nikaha gidemeyeceği için ise hediyesini önden verdi.

Seda Sayan'ın nikahına gidemeyen Safiye Soyman hediyesini açıkladı

Safiye Soyman 2. Sayfa programında Seda Sayan'ın genç aşkını yere göğe sığdıramadı.

Safiye Soyman, "Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil" dedi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evliliğe karşı! Annesinin genç aşkıyla nikahına gitmeyecekSeda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin evliliğe karşı! Annesinin genç aşkıyla nikahına gitmeyecek

"SEDA SAYAN'IN NİKAHINA KATILMAYACAĞIM"

Programından dolayı çiftin yurt dışındaki nikahına katılmayacağını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben nikahta olmayacağım. Çünkü benim o tarihte programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. Seda Sayan, ekibi ve Çağlar'la gidecek nikaha. Benim program daha önceden belli olan bir şeydi. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler. Şık bir beyaz elbise giyer. Programım iptal olursa giderim."

HEDİYESİNİ AÇIKLADI

"Seda Sayan'ın hediyesini şimdiden verdim" diyen Safiye Soyman "Seda ve Çağlar yazılı bir saatli bir çakmak aldım" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur pozlarını paylaşınca tepki çekti! Cesur pozlarını paylaşınca tepki çekti!
EDHO seyircisini sevindiren gelişme! EDHO seyircisini sevindiren gelişme!
"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Süper Lig'de kural değişiyor mu? Sosyal medya ayaklandı!

Süper Lig'de kural değişiyor mu? Sosyal medya ayaklandı!

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

İlginizi Çekebilir

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.