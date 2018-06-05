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Seda Sayan'ın programında tepki çeken sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Seda Sayan programında yine yaptı yapacağını! Seda Sayan'ın sunduğu, "Seda Sayan'la" programında kadına şiddetle ilgili sözler tepki çekti

Seda Sayan'ın programında tepki çeken sözler

Show TV'de ekranlara gelen Seda Sayan'ın sunduğu, "Seda Sayan'la" programında geçen günlerde tepki çeken ifadeler kullanıldı.

Prof. Dr. Mustafa Nur Doğan, Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuk olurken, Doğan'ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

"Bu çift Kapadokya'da böyle görüntülendi" alt başlığıyla verilen görüntülerde, erkeğin kadını hem dövüp hem de selfie çektirdiği iddia edildi.

SEDA SAYAN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Doğan, görüntüleri yorumlarken, "Hem hanımefendiyi dövüyor, hem tokatlıyor, bir taraftan da selfie çekiyor. Nasıl izah edilebilir, bilmiyorum ki? Ne denebilir?" derken, Seda Sayan ise, "Hocam sen edebiyatçısın, farklı gözle bakabilirsin mesela" diye belirtiyor.

Doğan, Sayan'ın sözleri üzerine, "Sanki, bir cilveleşme gibi geldi bana. Yani aşkın her türlü hali vardır. Aşk ille de sarmaş dolaş olmayı değil, bazen de tekme, tokat dövüşmeyi getirebiliyor" diye belirtiyor. Sayan, Doğan'ın sözlerinden sonra, "Edebiyatta bu da var yani" diyor. Doğan ise, "Tabii" karşılığını veriyor.

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