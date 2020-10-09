Seda Sayan’ın sözlerine Muazzez Ersoy’dan yanıt! ‘Bana mal edilmesin..’

Estetik operasyonlarını saklamadan sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan konuşulan isimler arasında yerini aldı. Seda Sayan’ın estetik operasyonun konuşulduğu günlerde Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması çok manidar bulundu.

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy’un filtresiz göndermesini kendisine yaptığını söyleyen takipçisine “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” yanıtı verdi. Seda Sayan’ın yanıtını ortalığı karıştırdı. Seda Sayan’ın sözlerinin üzerine Muazzez Ersoy sosyal medya hesabından yanıt verdi.

‘YORUMU HERKES İÇİN YAPTIM’

Instagram’dan yaptığı paylaşımda şöhretli kişileri ima etmediğini dile getiren usta sanatçı, “Ben Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım, şöhretli bir kişi ya da kişiler için söylemedim. Photoshop'lar çok abartılıyor, insanların normal halleriyle İnstagram'daki fotoğrafları arasında dağlar kadar fark var; photoshopla insanların başka bir insana dönüşmesine karşıyım. Bu arada estetiğe de karşı değilim ki. Beni tanıyanlar, bilirler ki ne polemik severim ne de bu tarz durumlarda kalmayı. Takipçilerin, yorum yapanların sözleri de, yorumları da bana mal edilmesin” notunu ekledi.