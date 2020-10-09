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Seda Sayan’ın sözlerine Muazzez Ersoy’dan yanıt! ‘Bana mal edilmesin..’

09.10.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan’ın sözlerine Muazzez Ersoy’dan yanıt! ‘Bana mal edilmesin..’

Geçtiğimiz günlerde 57 yaşındaki Seda Sayan yaptırdığı estetik operasyonla gündeme gelmişti. Fransız askısı yönteminin ardından bir kez daha yüzünü gerdiren Kadırgalı lakaplı Seda Sayan sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Seda Sayan’ın estetik operasyonlarının sonrasında Muazzez Ersoy’un yaptığı imalı paylaşım yeni bir polemiğin fitilini ateşlemişti. Muazzez Ersoy ortaya çıkan gerginliğe sosyal medya hesabından cevap verdi.

Estetik operasyonlarını saklamadan sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan konuşulan isimler arasında yerini aldı. Seda Sayan’ın estetik operasyonun konuşulduğu günlerde Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması çok manidar bulundu.

Seda sayan

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy’un filtresiz göndermesini kendisine yaptığını söyleyen takipçisine “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” yanıtı verdi. Seda Sayan’ın yanıtını ortalığı karıştırdı. Seda Sayan’ın sözlerinin üzerine Muazzez Ersoy sosyal medya hesabından yanıt verdi.

‘YORUMU HERKES İÇİN YAPTIM’

muazzez ersoy

Instagram’dan yaptığı paylaşımda şöhretli kişileri ima etmediğini dile getiren usta sanatçı, “Ben Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım, şöhretli bir kişi ya da kişiler için söylemedim. Photoshop'lar çok abartılıyor, insanların normal halleriyle İnstagram'daki fotoğrafları arasında dağlar kadar fark var; photoshopla insanların başka bir insana dönüşmesine karşıyım. Bu arada estetiğe de karşı değilim ki. Beni tanıyanlar, bilirler ki ne polemik severim ne de bu tarz durumlarda kalmayı. Takipçilerin, yorum yapanların sözleri de, yorumları da bana mal edilmesin” notunu ekledi.

Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'
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