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Seda Sayan'ın tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mehmet Ali Erbil'den geri adım!

16.06.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mehmet Ali Erbil'in, Sayan hakkında "geçmişi kirli" imalarından ve insanların ekmeğiyle oynadığı ifadelerini sarf etmesinin ardından Seda Sayan, Erbil'in masum temizlikçi kıza tecavüz ettiğini ve bu olaya sessiz kaldığı için geçmişinin temiz olmadığını ifade etmişti. Ülke gündemine oturan söz konusu olay sonrası Mehmet Ali Erbil'den geri adım geldi.

Seda Sayan'ın tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mehmet Ali Erbil'den geri adım!

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden Sayan hakkında olay yaratan ithamlarda bulunmuştu. Sayan'ı vefasız olmakla suçlayan Erbil, geçmişinin temiz olmadığını ve Fatih Ürek ile Onur Büyüktopçu'nun ekmeğiyle oynadığını, onları işten attırdığını söylemişti. Açıklamalarına devam eden Erbil, Seda Sayan'ın 60 senedir herkesi korkuttuğunu ve hiç kimsenin Sayan hakkında bir şey söyleyemediğini ifade etmişti.

SAYAN'IN TECAVÜZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI!

Erbil'in sözlerine oldukça sinirlenen Sayan ise Erbil'in, Tuğba ile evli olduğu sırada masum temizlikçi kıza tecavüz ettiğini ve geçmişinin bu olaya sessiz kaldığı için kirli olduğunu Instagram üzerinden duyurmuştu. Söz konusu olay hakkında Twitter'da binlerce tweet atılmıştı. Tecavüz olayında neden sustuğuna dair gelen yorumlara yanıt veren Sayan, o zamanlar herkesin Erbil'i kurtarmaya çalıştığını ve kendisinin dış kapının mandalı olduğunu ifade ederek Erbil'e ruhunu arındırması tavsiyesinde bulunmuştu. Üstelik Sayan, "Dahası da var" diyerek Erbil hakkında çok şey bildiğini vurgulamıştı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN GERİ ADIM!

Kısa sürede gündem olan söz konusu tartışmaların ardından Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan ikilisi barıştığını duyurdu. Paylaştığı hikaye ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil, ikisinin arasına kimsenin girmemesini istediğini ifade etti. Özür amaçlı yaptığı açıklamalarda Erbil, Sayan için "Seda benim canımdır kardeşimdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aldığı ilaçların etkisiyle Sayan hakkında dediklerinin yanlış olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Tecavüz açıklamasında bulunan Seda Sayan, bu paylaşımın ardından Erbil'in gönderisini kendi Instagram hikayesinde paylaştı. Böylece ünlü ikili aralarında yaşanan gerginliğin ardından barıştıklarını duyurmuş oldu.

Seda Sayan'ın tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mehmet Ali Erbil'den geri adım!


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tecavüz Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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