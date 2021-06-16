Seda Sayan'ın tecavüz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mehmet Ali Erbil'den geri adım!

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden Sayan hakkında olay yaratan ithamlarda bulunmuştu. Sayan'ı vefasız olmakla suçlayan Erbil, geçmişinin temiz olmadığını ve Fatih Ürek ile Onur Büyüktopçu'nun ekmeğiyle oynadığını, onları işten attırdığını söylemişti. Açıklamalarına devam eden Erbil, Seda Sayan'ın 60 senedir herkesi korkuttuğunu ve hiç kimsenin Sayan hakkında bir şey söyleyemediğini ifade etmişti.

SAYAN'IN TECAVÜZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI!

Erbil'in sözlerine oldukça sinirlenen Sayan ise Erbil'in, Tuğba ile evli olduğu sırada masum temizlikçi kıza tecavüz ettiğini ve geçmişinin bu olaya sessiz kaldığı için kirli olduğunu Instagram üzerinden duyurmuştu. Söz konusu olay hakkında Twitter'da binlerce tweet atılmıştı. Tecavüz olayında neden sustuğuna dair gelen yorumlara yanıt veren Sayan, o zamanlar herkesin Erbil'i kurtarmaya çalıştığını ve kendisinin dış kapının mandalı olduğunu ifade ederek Erbil'e ruhunu arındırması tavsiyesinde bulunmuştu. Üstelik Sayan, "Dahası da var" diyerek Erbil hakkında çok şey bildiğini vurgulamıştı.