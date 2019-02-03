Seda Sayan: Kendimi 18 yaşında hissediyorum

Işıltılı sahne kostümü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, repertuvarına aldığı türkülerle de sevenlerini şaşırtmayı başardı.

Gece boyunca sahne enerjisi ile gençlere taş çıkaran şarkcı, “Gençlik aşısı dedikleri bu olsa gerek. Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Bana çok iyi geliyorsunuz” sözleriyle ilginç bir itirafta bulundu.

İki saatlik sahne programını yoğun istek üzerine iki kez uzatan Seda Sayan, programını bir dönem dillere pelesenk olan ‘Ah Geceler’ şarkısına yaptığı bis ile noktaladı.

