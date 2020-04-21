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  4. Seda Sayan makyajsız pozu sevdi! Olay oldu

Seda Sayan makyajsız pozu sevdi! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kendisine ve yanındakilere yaptığı filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan filtresiz paylaşım yapmayı sevdi. Sayan'ın makyajsız hali tam puan aldı.

TV8 ekranlarında sunuculuk ve jürilik yapan Seda Sayan koronavirüs sonrası kendini Bodrum'daki evine kapatmıştı. 57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada poz verdiği ünlülere ve kendisine yaptığı filtrelerle sık sık gündem olurken şu sıralar filtresiz paylaşımlar yapmaya başladı.

Sayan'ın makyajsız hali tam not alınca ünlü isimden bir makyajsız ve filtresiz paylaşım daha geldi. Estetik yaptırırken bile makyajıyla masaya yatan Sayan bu halleriyle daha çok beğenildi. Takipçileri Sayah'a "makyajsız daha güzelsin" yorumları yağdırdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Seda Sayan'ın kendi çenesi öyle mi nasıl filtresiz bu
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