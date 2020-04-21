Seda Sayan makyajsız pozu sevdi! Olay oldu

TV8 ekranlarında sunuculuk ve jürilik yapan Seda Sayan koronavirüs sonrası kendini Bodrum'daki evine kapatmıştı. 57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada poz verdiği ünlülere ve kendisine yaptığı filtrelerle sık sık gündem olurken şu sıralar filtresiz paylaşımlar yapmaya başladı.

Sayan'ın makyajsız hali tam not alınca ünlü isimden bir makyajsız ve filtresiz paylaşım daha geldi. Estetik yaptırırken bile makyajıyla masaya yatan Sayan bu halleriyle daha çok beğenildi. Takipçileri Sayah'a "makyajsız daha güzelsin" yorumları yağdırdı.

