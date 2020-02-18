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Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'na katıldığı 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında övgü dolu sözler sarf etmiş.

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasına yükledi. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Bu arada Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılmış ve burada 'Masum Değiliz' şarkısını seslendirmişti. Performansı sonrası güzel oyuncuya Seda Sayan övgü dolu sözler sarf etmişti.

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Seda Sayan, Eyüboğlu'na "Sen iyi bir oyuncusun ama bence şarkıcılığın da üstüne git. Bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, Müzikallerde sahne alabilmeli. Avrupa'da bu iş böyle oluyor. Bence sen bunu başarabilirsin, seni alkışlıyorum" demişti.

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HADİSE'Yİ SEÇMİŞTİ

Performansı sonucu Ezgi Eyüboğlu, "Kendime yakın hissediyorum" diyerek Hadise'yi seçmişti. Hadise'nin şu sıralar Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan, ezgi eyüboğlu,

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