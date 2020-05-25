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Seda Sayan: Tanıştığım iki erkek evli çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sayan tanıştığı erkeklerden neden TC no istediğini açıkladı.

Seda Sayan: Tanıştığım iki erkek evli çıktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan sanatçı Seda Sayan ilginç açıklamalarda bulundu.2. Sayfa programına Bodrum'dan bağlanan Seda Sayan,"Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak TC no istiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Evet araştırdım. 2'si evli çıktı. "Defol git!" yazdım engelledim" dedi.

Kalbini çalabilecek erkeği de tarif eden Sayan, esmer ve zeki olması gerektiğini belirtti. Sevgili adayının tutumlu olmasını isteyen Sayan, "Ben bonkörüm zaten. O tutumlu olsun" dedi.

Ses tonunun önemli bir detay olduğuna dikkat çeken sanatçı, en beğendiği erkek oyuncunun da George Clooney olduğunu söyledi.

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