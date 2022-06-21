Seda Sayan ve kocası birlikte estetik yaptırdı! Çağlar Ökten saç ektirirken Seda Sayan silikon yeniletti

Estetikleriyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan genç eşini de evlenir evlenmez kendine benzetti. Küçük bir nikahla evlenen ve nikahına oğlu Oğulcan Engin'in gelmediği Seda Sayan genç eşiyle birlikte estetik operasyon geçirdi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemde sık sık yer alan Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yattı. Seda Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağlar Ökten saç ektirirken, Seda Sayan silikonlarını yeniletti. Seda Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Seda Sayan ve eşinin pozunu görenler "Bu fotoğrafa gerek var mıydı?", "Adamın saçı vardı sanki", "Adamı da kendine benzetti" yorumları yaptı.



