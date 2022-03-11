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Seda Sayan yedinci kez evleniyor mu? Sevgilisi kim? Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Nereli?

11.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın yedinci evliliğini yapacağı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ve basında yer alan haberlerin ardından Seda Sayan yedinci kez evleniyor mu? Sevgilisi kim? Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Nereli? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Seda Sayan yedinci kez evleniyor mu? Sevgilisi kim? Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Nereli?

Seda Sayan'ın yedinci evliliğini yapacağı ve kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" dediği öne sürüldü. Basında yer alan haberler sonrası Seda Sayan yedinci kez evleniyor mu? Sevgilisi kim? Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Nereli? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SEDA SAYAN YEDİNCİ KEZ EVLENİYOR MU?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; Ökten, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

Kısa süreli şok yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 'Evet' yanıtını verdiği öğrenildi.

Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

Seda Sayan yedinci kez evleniyor mu?

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten, ünlü şarkıcının sunduğu program ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Çağlar Ökten, Seda Sayan'ın programında seslendirdiği şarkılar ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmıştır.

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR? NERELİ?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

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Sevgililer Günü Seda Sayan
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