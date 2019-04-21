MAGAZİN

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünü gerdirdiği anları, YouTube kanalından aboneleriyle paylaştı. Sayan'ın sırrı Fransız Askısı imiş...

Daha genç bir görünümüne sahip olmak isteyen Seda Sayan Fransız Askısı yaptırdı. Sayan bu anları yaptırmakla kalmadı bir de yakın çekimle yaptıkları kaydı yayınladı.

Yüzünü gerdirdi her anı paylaştı

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti.
45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.
Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan şöyle konuştu:
'Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm.''
Ameliyat sırasındaki sergilediği soğukkanlılığı gözlerden kaçmayan Sayan, işlemi kayda alan arkadaşı Fatih Ürek'in yakın çekim yapmasını istedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransız Askısı seda sayan

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

Ateş püskürdü: Senin gibi mahalle ağzıyla...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Sabancı ve Serenay Aktaş aşk mı yaşıyor?

Yemekte yakalandılar! Havada aşk kokusu var!

Seda Akgül patladı: Siz kadınlıktan emekli olun...

Eleştirilince patladı: Örümcek beyinlilere...

Eşref Kolçak, 3 aydır hastanede tedavi görüyor

Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum

Kim Kardashian kıyafetiyle yine olay oldu!

Yine tüm dikkatleri üstüne çekti! Olay kıyafet

Başak Sayan emzirmeyi bıraktı; yaşadıklarını anlattı

Emzirseydim neler oldurdu bilmiyorum...

Reynmen umreye gitti! Gelen eleştirilere bakın ne tepki verdi!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.