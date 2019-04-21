Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları paylaştı

Daha genç bir görünümüne sahip olmak isteyen Seda Sayan Fransız Askısı yaptırdı. Sayan bu anları yaptırmakla kalmadı bir de yakın çekimle yaptıkları kaydı yayınladı.

Yüzünü gerdirdi her anı paylaştı

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti.

45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.

Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan şöyle konuştu:

'Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm.''