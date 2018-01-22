MAGAZİN

Seda Sayan'ın programı neden yok?

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 16:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Seda Sayan hafta içi her gün Show Tv'de yeni programına başladı. Eski formattan farklı olarak Seda Sayan'ın programında artık magazin ağırlıklı konular konuşuluyordu. Özgür Aras ve Sinem Yıldız'ın yorumcu olduğu program bugün yayınlanmadı. Peki Seda Sayan'ın programı neden yok, Show TV programı yayından mı kaldırdı? İşte tüm detaylar haberimizde...

Seda Sayan'ın programı neden yok?

Show TV'de Seda Sayan hafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı. 16.00'da başlayan ve ana habere kadar devam eden program bugün ekrana gelmedi. Peki Show Tv'de program neden yok neler oluyor?

Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması. RTÜK tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak.

SHOW TV'DEN AÇIKLAMA VAR:

''Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 2, 3,7, 10 ve 14 Kasım 2017 tarihlerinde saat 15.30'da yayınladığı Seda ve Uğur'la adlı programda 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, Yer hizmetleri; ''Toplumun milli ve manevi değerlerine genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinde aykırı olamaz'' ikesinisin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır''

NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'A KONUK GELECEK

Show Tv ‘nin bu haftaki yayın akışına göre, Seda Sayan’la programı, 25 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. Şarkıcı Nihat Doğan konuk olacak.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Özgür Aras Sinem Yıldız

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Süper Lig'de biten transferler!..

Süper Lig'de biten transferler!..

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı

Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Yıllar önce anlaşmışlar

Yıllar önce anlaşmışlar

Barış Atay, Demet Akbağ'a isyan etti!

Barış Atay, Demet Akbağ'a isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.