Seda Sayan'ın programı neden yok?

Show TV'de Seda Sayan hafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı. 16.00'da başlayan ve ana habere kadar devam eden program bugün ekrana gelmedi. Peki Show Tv'de program neden yok neler oluyor?

Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması. RTÜK tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak.

SHOW TV'DEN AÇIKLAMA VAR:

''Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 2, 3,7, 10 ve 14 Kasım 2017 tarihlerinde saat 15.30'da yayınladığı Seda ve Uğur'la adlı programda 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, Yer hizmetleri; ''Toplumun milli ve manevi değerlerine genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinde aykırı olamaz'' ikesinisin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır''

NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'A KONUK GELECEK

Show Tv ‘nin bu haftaki yayın akışına göre, Seda Sayan’la programı, 25 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. Şarkıcı Nihat Doğan konuk olacak.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?