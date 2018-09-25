Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Kars Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri aranıyor. Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan Himmet Uç gözaltına alındı. Himmet Uç yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler veriyordu.

Sedanur'un bulunması için ATV'deki programa katılan Himmet Uç, Müge Anlı'yı bile kuşkuya düşürmüştü. Dünkü yayında da anlattığı bir çok şey yalan çıkınca Himmet Uç için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Himmet Uç yayından sonra kaldığı otelde gözaltına alındı. Sorguya götürülen Himmet Uç, ''Benim bu işle ilgim alakam yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Uzaktan yakından bu konuyla alakam yok. Suçsuz günahsızım ben'' açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINDA PANİKLEMİŞTİ



Müge Anlı'ya çıktığı o hali : Himmet Uç dün ATV ekranlarındaki programda bağırıp çağırıyordu.Müge Anlı ve programın psikoloğu sıkıştırdıkça Himmet Uç daha da paniklemişti.

SEDANUR GÜZEL'İN OTOPSİSİ



Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.