Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi

KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) ölümüyle ilgili tutuklanan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 3 şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin, 3 çocuğunun en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aynı köyde yaşayan 3 kişi cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak, cezaevine konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan iddiaanmedenin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği duyuruldu. Başsavcı Fatih Camgöz imzası ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sedanur Güzel’in kaybolması ve cesedinin bulunması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 16 Eylül 2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23 Eylül 2018 günü Kars ili Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. Soruşturma sonucunda üç şüpheli şahıs hakkında 'kasten öldürme' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılma istemiyle kamu davası açılmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianame Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir."

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