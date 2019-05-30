HABER

Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat’ta görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanığın duruşması güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ertan B.(36), Ahmet B.(33) ve Himmet U.(46) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 nolu T tipi ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı.

Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat’ta görüldü

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanığın duruşması güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ertan B.(36), Ahmet B.(33) ve Himmet U.(46) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 nolu T tipi ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı. Sanıklar ‘kasten öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan yargılandı.
Duruşmada ifadesi alınan sanıklardan Himmet U. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunmasında olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Himmet U. yaptığı savunmada “Suçlamayı kabul etmiyorum, olayla hiçbir ilgim alakam yok. Beni bu davanın içine çekmek istiyorlar. Ertan B. ve Ahmet B. bana iftira atıyor. Beratımı, tahliyemi istiyorum. Bu işin içinde bulunmadım. Aile ile aramızda hiçbir husumet yoktur. Ben kimsenin kanına girecek, canını yakacak bir insan değilim” diyerek kendini savundu.
Diğer sanık Ertan B. ise “Olay günü Himmet U. ’kek var çay yaptım gelin içelim’ dedi. Biz de Ahmet B. ile birlikte Himmet U.’nun davetini kabul ettik çay içmeye gittik. Sedanur da Himmet U.’nun evinin yakınındaki erik bahçesinde erik topluyordu. Himmet U. Sedanur’u da çağırmamızı istedi, biz de Sedanur’u çağırdık. Sedanur bize erik getirdi oda bizimle çay içti. Biz Ahmet B. ile daha sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu ‘Himmet U. bana iftira atar’ diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.
Sanıklardan Ahmet B.de duruşmada tutarsız ifadeler vererek akli dengesinin yerinde olmadığını ve raporunun bulunduğunu ifade etti. Ahmet B. daha önce karakol ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etti.
Duruşmaya Kağızman Adliyesinden SEGBİS ile tanık olarak katılan Sedanur’un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıklardan Ertan B. ve Ahmet B.’den şikayetçi olduklarını söyleyerek Himmet U’nun olayla ilgili alakasının olmadığını ifade etti. Sedanur’un annesi Handan Güzel, sanıkların en ağır bir şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.
Duruşmada dinlenen sanık ve tanıkların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 13 Eylül’e erteledi. Mahkeme başkanı tutuklu sanıklardan Ahmet B.’nin cezai ehliyeti olup olmadığının belirlenmesi için ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor istedi.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Vali çocuklara masal okuduVali çocuklara masal okudu
İstanbul'da trafik yoğunluğuİstanbul'da trafik yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 71'i buldu

İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul'da köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.