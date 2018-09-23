HABER

Sedanur, gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi sabah saatlerinde gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi.

Sedanur, gözyaşlarıyla uğurlandı

Dün saat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

SEDANUR'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

9e59c90b955ebe45d49544c4d0a78a36

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan- Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Kars Jandarma JAK timleri, 22 Eylül sabahı, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.

Sedanur'un ölümüyle ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

e93541a094692f7fb36477446cb042c7

Kaynak: DHA

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Bayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttıBayramiç'te yetişen 1 kilo 105 gramlık elma şaşırttı
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedanur Güzel Kars Kağızman

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

DEAŞ'lı terörist tedavi için geldiği hastanede yakalandı

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.