Sedanur Güzel davasının sanıkları hakim karşısında

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Ertan B. (36), Himmet U. (46) ve Ahmet B. (33), tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Himmet U. savunmasında, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olayla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Himmet U, "Ertan B. ve Ahmet B'yi tanımam, bana iftira atıyorlar. Ben mağdur oldum, tahliyemi istiyorum. Benim Sedanur'un ailesiyle de hiçbir husumetim yok." dedi.

Ertan B. ise olay günü Sedanur ile Himmet U'nun evinin yakınında erik topladıklarını iddia etti.

Ertan B, "Himmet U. 'kek var çay yaptım, gelin içelim' dedi. Ben ve Ahmet B. ile birlikte çay içtik, Sedanur da bize erik getirdi, o da bizimle çay içti, biz sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu Himmet U. bana iftira atar diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum." diye konuştu.