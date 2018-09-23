Sedanur Güzel'in cenazesi Kars'a getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün ölü bulunan Sedanur Güzel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından paslı köyünde toprağa verilecek.

Kağızman ilçesindeki işlemlerinin ardından Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen Sedanur Güzel'in cenazesine 6 saat süren otopsi yapıldı.

Buradan nakil aracı ile alınan 9 yaşındaki Sedanur'un cenazesi daha sonra götürüldüğü Kağızman ilçesinde Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sedanur Güzel'in cenazesi, ilçeye bağlı Paslı köyünde bugün defnedilecek.

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı. JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.

