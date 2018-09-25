Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin, İstanbul'da bir televizyon programına katılan ve çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen H.U. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'a gelerek bir televizyon programına katılan ve Güzel'in ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen H.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kars'a gönderildi.
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- Olay
Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı.
JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.
Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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