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Sedanur haberlerine yayın yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel ile ilgili haberlere Kağızman Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.

Sedanur haberlerine yayın yasağı

Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel ile ilgili haberlere Kağızman Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.
Kağızman Sulh Ceza Hakimliği, Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Hakimlikçe verilecen yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi:
"16 Eylül günü Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde Abdullah ve Handan kızı Sedanur Güzel isimli kız çocuğunun kaybolması ve 22 Eylül günü saat 09.14 sıralarında ölü olarak bulunmasına ilişkin Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşhade edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu göz önüne alındığında 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanınca, kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasaklanmasına."

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Sedanur haberlerine yayın yasağı

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