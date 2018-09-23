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Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek.

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANILDI

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
direkt idam tecavüze
Allah belanızı versin sizin ne istediniz küçücük yavrudan bu dünyada size verilecek hiç bir ceza bizi rahatlatmaz Allah versin cezanızı hem bu dünya da hem öbür dünya da :((
nasıl bi dunyada yasıyoruz nasıl bı sapıklık içine girdiniz siz. çocuk doğurmaya korkar olduk Allahsız serefsizler
idam idam idam
Bunu yapanı elime verseler,her türlü işkenceyi yaparım.Yemin ederim ufacıkta olsa içim sızlamaz.
Bizi de öldürün artık. Yaşamayalım bu iğrenç dünyada.
ALLAHIN GAZABI ÜZERİNE OLSUN EY İNSANOGLU
bunu yapan adamın da kurtlanarak ölmesini istiyorum!
İDAM İDAM İDAM
idam idam idaaaaam anlayın artık o koltuklar size batmıyormu
ALLAH belanızı versin mahluklarrr!!!!!
kars ağrı.. böyledir buralar
vah küçüğüm vah
İDAM GERİ GELSİN DİYORUM.
İnsanların artık neslinin tükenmesini istiyorum insanlığımdan utanıyorum.
sayın tayip erdoğan çocuğa uzanan ellleriii ya kes yada ver bunlrı bize ver sabrımız kalmadı artık
Ulan Allah belanızı versin.Nasıl bu hale geldiniz be
Tövbeler olsun yaa Allah'ım nasıl bir zamandayız
Ya değilse o minik bedeni neden taşlarla kapatsınlar, örtsünler. Onu yapan şerefsiz zannettiki yaptığı pisliğin üstünü örttüm ama Allah kimsenin heledeki masum bir meleğin kanını yerde koymaz. Biranlık zevkiniz için yaktınız yürekleri Rabbimde sizi yaksın hemse sonsuza kadar.
böyle canavarca insanlık dışı suçları işleyenlerin kesin olarak idam edilmesi şart ceza evine konulup bizlerin vergisi ile beslenmesi vicdan sızlatıcı bir durum
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