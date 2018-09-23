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'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığına ilişkin habere, Kars Valisi'nden yalanlama geldi. Konuyla ilgili olarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı.

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

DHA: TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANILDI

DHA'nın haberine göre, kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğunun belirlendiği ve kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanların, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdiği ifade edilmişti. Haberde, yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanların, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldığı ve tecavüz bulgusuna da rastladıkları ifade edilmişti.

VALİLİK'TEN YALANLAMA GELDİ

Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasıyla ilgili olarak "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir." dedi.

BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise açıklamasında "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/DHA

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Allah belanızı versin sizin ne istediniz küçücük yavrudan bu dünyada size verilecek hiç bir ceza bizi rahatlatmaz Allah versin cezanızı hem bu dünya da hem öbür dünya da :((
direkt idam tecavüze
nasıl bi dunyada yasıyoruz nasıl bı sapıklık içine girdiniz siz. çocuk doğurmaya korkar olduk Allahsız serefsizler
Bunu yapanı elime verseler,her türlü işkenceyi yaparım.Yemin ederim ufacıkta olsa içim sızlamaz.
idam idam idam
kars ağrı.. böyledir buralar
Ulan denyo bu olaylar Memleketin her tarafında şu an oluyor.Memleketin çivisi çıkmış sen olayı iki şehre indirgiyorsun
bir mal daha. ulan adi konu ne sen neden bahsediyorsun. batıda bu tür vakalar olmadımı
bunu yapan adamın da kurtlanarak ölmesini istiyorum!
Ulan Allah belanızı versin.Nasıl bu hale geldiniz be
Süt kokan çocuğa tecavüz eden bu sapık kimse, necip fazılın dediği gibi asılmazsa eğer. Adalet mülkün temeli olamamış demektir.
Ya değilse o minik bedeni neden taşlarla kapatsınlar, örtsünler. Onu yapan şerefsiz zannettiki yaptığı pisliğin üstünü örttüm ama Allah kimsenin heledeki masum bir meleğin kanını yerde koymaz. Biranlık zevkiniz için yaktınız yürekleri Rabbimde sizi yaksın hemse sonsuza kadar.
Bizi de öldürün artık. Yaşamayalım bu iğrenç dünyada.
İnsanların artık neslinin tükenmesini istiyorum insanlığımdan utanıyorum.
sayın tayip erdoğan çocuğa uzanan ellleriii ya kes yada ver bunlrı bize ver sabrımız kalmadı artık
idam idam idaaaaam anlayın artık o koltuklar size batmıyormu
ALLAH belanızı versin mahluklarrr!!!!!
Dünya kötüler yüzünden değil kötülüklere göz yuman iyiler yüzünden tehlikelidir. Kötülere selam bile vermeyin.
ALLAHIN GAZABI ÜZERİNE OLSUN EY İNSANOGLU
Tövbeler olsun yaa Allah'ım nasıl bir zamandayız
böyle canavarca insanlık dışı suçları işleyenlerin kesin olarak idam edilmesi şart ceza evine konulup bizlerin vergisi ile beslenmesi vicdan sızlatıcı bir durum
herkes kendi çocuğuna sahip çıksın. insan olan gördüğü şüpheli durumlarada el atsın. namussuz her yerde namussuzdur.
Böyle kanun olur mu?O hayvanın yaşaması gerekmez.Yaşarsa tüm canlılara zarar verir.Onun gibi hayvanları içeride beslemeyin. Onlar olsün
@siliya hayvan demeyin lütfen hangi hayvan insana tecacüz ettiği görülmüştür heleki masum bir çocuğa
İDAM İDAM İDAM
İDAM GERİ GELSİN DİYORUM.
Bunu yapan insan olamaz başka bir canlı dahi yavrusuna bu hareketi yapmıyor
Bunu yapan insan olamaz...Allah bin kere belanı versin..
vah küçüğüm vah
lanet olsun artık tiksiniyorum bu memleketten ne oldu bize kücücük yavrularımızı koruyamıyoruz kadınlarımızı koruyamıyaruz hayvanlarımızı koruyamıyoruz değerlerimizi insanlığımızı koruyamıyoruz Bir şeyler yanlış bir şeyler yolunda gitmiyor sorumlular kimse artık hesap versin toplum olarak ayağa kalkalım kendimize gelelim
Hani nerde idam ??
pislik insanlar.. bu vicdansızlar bu kadar acizleşti bu kadar lanetlendi... kimseye huzur yok güven yok.. biz anne olarakta evlatlarımızın boğazından doğru düzgün bir lokma geçsin diye çalışamayacağız da açlıpa mahkumuz zaten daha da mahkum olacağız bu adi insanlar yüzünden... allah hepinizi ıslah etsin.. vicdansız kepazeler.. sllah rahmet eylesin güzel yavrum:((
bu sapıklara,katillere idamı getirmeyen siyasiler enaz onlarkadar ılmadada 2. derece suçludur.
Eğer Devletimiz Buna bir çare bulamıyorsa Lanet olsun o devleti
İdamın gelmesi için böyle çirkin şeylerin sayın büyüklerimizin çocuğuna yada yakınlarının başına gelmesi lazım gerçi onda da adamı muhtemelen kendileri keser cezasını ama olan yine garibana oluyor.Olan yine melek yavrularımıza olur.
bu tip olaylar için ülke genelinde yürüyüp protesto yapalım maç kazanınca binlercemiz sokaklara çıkıp sabaplara kadar uyumuyoruz asıö bu tür iğrenç olaylara yapmamız getekmezmi
İdam!!! İdam!! gelsin artık meclise sunulsun..bizde görelim hangi partiler tecavüze karşı çıkıyor.başkasının emek verdiği bakmaya dahi kıyamadığı yavrusuna bunu yapanları canlı yayında idam edilmesini istiyoruz...
Her gün o kadar taciz tecavüz oluyor,bir kişide demiyor ki son yıllarda taciz tecavüz vakaları neden bu kadar arttı?..madem siz idrak edemediniz ben söyleyim neden bu kadar arttığını: AKP ve diğer sözde dinci özde kinci belediyelerin genelevleri kapatmasının sonucudur tüm bunlar!.
af istemiyoruzzzz. tüm suçlular cezasını çeksin. vicdanlı olmayan bu tip pislikler en ağır şartla cezalandırılmalı. ülke sapıktan cinayetten teröristten geçilmiyor. ama neyseki çok lazım olan süper 400 milyonluk uçağımız var!! allah rahmet eğlesin sabırlar versin yakınlarına..minik cennet kuzumuz bunun ne için olduğuna anlam veremeden melek oldu :((
kıyamet kopsun herkes gebersin artık
yeter artık idam istiyoruz,hala birileri çıkıp af dan bahsediyor.
direk odam edilmeli şu çocuklara dokunan insanların ellerini koparasim geliyor ...Allahın belalari nasıl vicdan nasıl insanlık normal bir insan değil şeytan yapar bunu anca
sayın bahçeli şimdi bunu yapanda af edilsin diyorsun hee?
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