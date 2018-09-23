'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
DHA: TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANILDI
DHA'nın haberine göre, kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğunun belirlendiği ve kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanların, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdiği ifade edilmişti. Haberde, yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanların, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldığı ve tecavüz bulgusuna da rastladıkları ifade edilmişti.
VALİLİK'TEN YALANLAMA GELDİ
Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasıyla ilgili olarak "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir." dedi.
BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise açıklamasında "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA/DHA
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