Sedanur'un anne ve babası kars'a gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - KARS'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in anne ve babası acı haber üzerine Kars'a gitti.
7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kağızman İlçesi Paslı Köyü'nde üzeri taşlarla örtülü vaziyette ölü bulundu. Sedanur Güzel'in İstanbul'da bulunan babası Abdullah Güzel ve anne Handan Güzel, acı haber üzerine bugün ilk uçakla Kars'a gitti. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 12.20'de Kars'a giden acılı ailenin üzgün olduğunu görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum