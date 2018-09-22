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Sedanur'un anne ve babasına acı haber verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

- Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5) - Acı haberi alan aile baygınlık geçirdi Kars'ın Kağızman ilçesinde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, kızlarının öldürüldüğünden köye gelince haberdar oldu.

- Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)

- Acı haberi alan aile baygınlık geçirdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, kızlarının öldürüldüğünden köye gelince haberdar oldu. Kızları kaybolduktan sonra bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da giden aile öğlen saatlerinde Kars'a döndü. Havalimanında polisler tarafından önce ifadeleri alınan aile daha sonra köylerine döndü. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve babası sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren anne ve babaya ilk müdaheleyi köydeki sağlık ekipleri yaptı. Acılı ailenin feryatları yakınlarını ve köylüleri gözyaşına boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aileden görüntüler
-Toplanan kalabalık
-Babanın bayılması

Haber-Kamera: KARS, (DHA)

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