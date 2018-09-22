Sedanur'un anne ve babasına acı haber verildi

- Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)
- Acı haberi alan aile baygınlık geçirdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, kızlarının öldürüldüğünden köye gelince haberdar oldu. Kızları kaybolduktan sonra bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da giden aile öğlen saatlerinde Kars'a döndü. Havalimanında polisler tarafından önce ifadeleri alınan aile daha sonra köylerine döndü. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve babası sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren anne ve babaya ilk müdaheleyi köydeki sağlık ekipleri yaptı. Acılı ailenin feryatları yakınlarını ve köylüleri gözyaşına boğdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aileden görüntüler
-Toplanan kalabalık
-Babanın bayılması
Haber-Kamera: KARS, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum