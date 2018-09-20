Sedanur'un annesi: 27'sinde doğum günü var ne olur bırakın

KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 5 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'i (9) arama çalışmaları sürüyor. Sedanur Güzel'in acılı annesi Handan Güzel, "Kızımın 27'sinde doğum günü. Ne olur kızımı bırakın, doğum gününü kutlayalım" dedi.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' saman yığınında arama yaptı.

Sedanur Güzel'i arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlık alanda arama çalışması başlattı. İnsan boyunu geçen kamışlar nedeniyle sazlık alanda arama yapan ekipler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgenin bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması ekiplerin işini zorlaştırıyor. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede iş makineleri ile ilerlemenin faydalı olacağını bildirdi.

Kızının geçen yıl trafik kazası nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini Erzurum'da 15 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen anne Handan Güzel, "İyileşmesi için günlerce dua ettim. Allah onu bize bağışladı. Sedanur ailenin nazlı kızı. Tam iyileşti derken bu olay oldu. Allah rızası için gören söylesin. Götüren kişi ne olur yavrumu bırakın. 27'sinde doğum günü var. 28'inde doktor kontrolleri yapılacak. Lütfen çocuğumu getirsinler kimseden şikayetçi olmayacağız. Kızımın sonu Leyla gibi olmasın" dedi.