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Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gün de sürdürüldü.

Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gün de sürdürüldü. Köydeki evler, samanlıklar ve bolaştılan foseptikler arandı.
Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu.
Kayıp Sedanur'u arama çalışmalarına, 3'üncü günde de sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı aramalarda, köydeki foseptiklere boşaltılarak bakıldı. Ekipler; tüm evleri, samanlıkları ve otlakları taradı. Sedanur'un kendi evine gelme ihtimali üzerine odalara, yatak ve yorganların içine varıncaya kadar, gün içinde defalarca bakılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile Kağızman Kaymakamı Ercan Öte de her gün köye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
Öte yandan ekipler, Sedanur'un kaybolmadan önce birlikte oynadığı arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Anne Handan ile baba Abdullah Güzel ise dün akşam saatlerinde, Paslı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma, Güzel çiftinin de ifadesine başvurdu. Kızının kaybolmadan önce kendisinden piknik yapmak için ekmek istediğini söyleyen Handan Güzel, Sedanur'un bulunması için yetkililerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyorSedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyorSedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyorSedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor

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