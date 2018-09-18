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Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

SEDANUR KAÇIRILDI MI?

Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)

SEDANUR KAÇIRILDI MI?
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel'i arama çalışmaları sürerken, komşulardan Makbule Aydın, küçük kızın kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.
Jandarma karakoluna giderek gördüklerini anlatan Makbule Aydın, "Ben, saat 12.00- 12.30 arasıydı, bir bağırtı duydum. Bir kız çocuğu 'Anne' diye ağlıyordu. Nefes nefeseydi. Hurda toplayan araç içerisinde kız çocuğunun ağladığını ve birisinin de araçta ağlayan kızın başına eliyle bastığını gördüm. Aracın içinde demir vardı. Aracın kasasında 17 yaşlarında mavi gömlekli birisi oturuyordu. Kız çocuğunun kafasına bastırıyordu. Kalkmasını engelliyordu. Kız bağırıyordu. Ben o sırada çocuklarla ilgileniyordum. Araçtaki kızın bu kişilerin kardeşi olabileceğini düşündüm. O ara çocuğuma 'Bu senin gibi kardeşlerini dövüyor' dedim, o yüzden bağırıyor sandım. Bu olay yaşandıktan sonra saat 17.00 gibi Sedanur'un annesi geldi. 'Benim çocuğum yok, gördünüz mü onu arıyoruz' dedi. Ben de araçtaki çocuğun Sedanur olabileceğini düşünerek karakolda ifade verdim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)

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