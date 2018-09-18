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Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

KOMŞU ŞÜPHELİ OLARAK SORGUYA ALINDI Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in geçen pazar günü kaybolması ile ilgili ailenin komşusu E.B.

KOMŞU ŞÜPHELİ OLARAK SORGUYA ALINDI
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in geçen pazar günü kaybolması ile ilgili ailenin komşusu E.B. ifadesi alınmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kars Valisi Rahmi Doğan, E.B.'nin 'şüpheli' sıfatıyla karakoldaki sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

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