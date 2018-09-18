Sedanur'un bulunması için köy didik didik aranıyor (3)

KOMŞU ŞÜPHELİ OLARAK SORGUYA ALINDI

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in geçen pazar günü kaybolması ile ilgili ailenin komşusu E.B. ifadesi alınmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kars Valisi Rahmi Doğan, E.B.'nin 'şüpheli' sıfatıyla karakoldaki sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

