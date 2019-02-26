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Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

Kağızman’ın Paslı köyünde 16 Eylül’de meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri iddia edilen 3 kişinin mahkemesi ‘güvenlik’ gerekçesiyle Yozgat’ta görülecek.Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra cesedi, köyün 1 kilometre uzaklığındaki dere kenarında üzeri taşlarla örtülü halde bulundu.

Kağızman’ın Paslı köyünde 16 Eylül’de meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i öldürdükleri iddia edilen 3 kişinin mahkemesi ‘güvenlik’ gerekçesiyle Yozgat’ta görülecek.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra cesedi, köyün 1 kilometre uzaklığındaki dere kenarında üzeri taşlarla örtülü halde bulundu. Sedanur Güzel’in öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar E.B., H.U. ve A.B. hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme kamu güvenliği nedeniyle sanıkların başka bir kentteki ağır ceza mahkemesinde yargılanması için Yargıtay’a başvurdu.Talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi de sanıklar A.B., H.U. ve E.B. hakkında dava dosyasının kamu güvenliği nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verdi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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