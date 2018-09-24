HABER

"Sedanur'un katilinin idam edilmesini istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in acılı ailesi taziyeleri kabul ediyor - Anne Handan Güzel: - "Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim, Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum" - Baba Abdullah Güzel: - "Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz"

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel acısının çok büyük olduğunu dile getirerek, kızının katilinin idam edilmesini istedi.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde dün defnedilen Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağlamaktan sesinin kısıldığını ifade ederek, "Çok acılıyım sesim çıkmıyor. Ben çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Ortaya çıkartsınlar, ben kendi ellerimle ceza vereceğim." dedi.

Anne Güzel, "Eğer vermezlerse de idam istiyorum. Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Kızının büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen anne Güzel, "O katiller bulunsun. Nice Sedanurlar, Elifler, Leylalar gider. Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullandı.

Baba Abdullah Güzel de şunları söyledi:

"Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Allah bunun belasını versin. Bu kadar milleti mağdur etti, böyle bir vahşet görmedim. En yakın zamanda bu katilin bulunmasını istiyorum. Böyle milletin ciğerini yaktı, Allah onun belasını versin."

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri çocuğun bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Sedanur'un cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Tokat'ta yangın tatbikatıTokat'ta yangın tatbikatı
Düğünde takı için POS cihazı kullandılar/ Ek fotoğraflarDüğünde takı için POS cihazı kullandılar/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Güzel Handan Güzel Kars Sedanur Güzel

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.