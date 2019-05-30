Sedanur'un ölümüyle ilgili davada tutuklu 3 sanık hakim karşısında

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- KARS’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Birberlerini suçlayan sanıklar, suçlamayı kabul etmedi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Himmet Uç, Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanıklardan Himmet Uç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Himmet Uç, "Ertan ve Ahmet bana iftira atıyorlar. Ben mağdur oldum, tahliyemi istiyorum. Benim Sedanur'un ailesiyle de hiçbir husumetim yok" dedi.

Diğer sanık Ertan Bozkurt ise olay günü Sedanur'un Himmet Uç'un evinin yakınında erik topladığını ve beraber çay içip kek yediklerini söyleyerek, "Himmet, bize, 'kek var, çay yaptım gelin içelim' dedi. Ben de Ahmet Bilen ile birlikte çay içtik, Sedanur da bize erik getirdi, o da bizimle çay içti, biz sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu, 'iftira atarlar' diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.