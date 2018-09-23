Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı (2)

KARS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra, dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in otopsisi ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcı Camgöz yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in cesedi üzerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda klasik otopsi işlemi tamamlanmış, Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.



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