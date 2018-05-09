Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

90'lardan bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Serdar Ortaç - Chloe

1 / 12 Popçu Serdar Ortaç, ünlülerin marka danışmanı ve menajeri Selim Akar’ın YouTube kanalında yayınladığı ‘Selim Akar Sorarsa’ adlı internet programının konuğu oldu.

2 / 12 İrlandalı model Chloe Loughnan ile evli olan Serdar Ortaç, "Şu an hayatımdaki en güzel şey evliliğim. Aramızda 20 yaş fark olmasaydı da, gençken ilk aşkım karım olsaydı; eşimin beni sevdiğinden tereddüdüm olsaydı bu evliliği yapmazdım. O kadar aptal bir adam değilim" dedi.

3 / 12 Medyada çıkan iddialar hakkında başarılı şarkıcı, "Eşim istese birçok adam bulabilecekken neden benimle beraber? Param için mi, param bitti. Yakışıklı olduğum için mi, ultra yakışıklı bir adam da değilim. Kadın demek ki seviyor. Benim onu sevdiğim kadar, onun da beni sevdiğini biliyorum ve bundan eminim" ifadelerini kullandı.

4 / 12 Bir evi ve üç arabası olduğunu açıklayan Serdar Ortaç, "Eskiden çok yatırımım vardı. 10 katlı plazalarım vardı, evlerim vardı ama hepsini sattım. Şimdi tüm mal varlığım, eşimle oturduğum evim. Huzurlu bir evim var, eşimin bir arabası, benim bir arabam, bir de elamanların kullandığı vip bir aracım var" şeklinde konuştu.

5 / 12 Eşinin işleri nedeniyle sık sık Miami'ye giden popçu, "Kuytuda köşede bir paraya ihtiyacım yok. Bu saatten sonra Miami’de ev alsam, alabilirim. Ancak eski hırslarım yok. Türkiye’de yaşıyorum, kullanmayacağım bir eve yatırım yapmak mantıksız geliyor" dedi.

6 / 12 48 yaşındaki şarkıcı, "Geçmişe yolculuk edebilme ihtimalim olsa, 1998 yılına dönmek isterdim. Aranjör Selim Çaldıran ile 'Yaz Yağmuru' şarkısını yapmıştık. Birlikte Meksika’ya gitmiştik, çok mutlu olmuştum, işte tekrar o ana dönmek isterdim" ifadelerini kullandı.

7 / 12 Serdar Ortaç, "Değiştirmek istediklerim; fevri, genç ateşli olduğum zamanlardaki bazı hataları, o zamanda onarmak isterdim" açıklamasını yaptı.

8 / 12 Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük, ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkabilen bir hastalık olan MS ile mücadele eden sanatçı, "MS hastası olduğum zamana dönerdim, yani düğün gününe geri dönerdim. Çünkü ilk atak düğün gecesinde gelmişti, o zamana dönüp hasta olmamı engellemek isterdim" dedi.

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