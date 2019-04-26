İSTANBUL (AA) - Santur sanatçısı Sedat Anar solo ve enstrümantal konserinde "Suyun Ayak Sesi", "Sokak Sessizliği" ve "Biraz da Santur Anlatsın"ın arasında bulunduğu kendi bestelerini çaldı.

Anar, Bahçeşehir Üniversitesi BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ender Sesler" dizisinin son konserinde sahne aldı.

BAUART Direktörü Jochen Jakob Proehl, konser dizisinde daha önce sahne alan sanatçılara ilişkin bilgi vererek, dizinin son konserinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Bu sefer sadece sesler değil çalgısı da ender bir çalgı oluyor." diyen Proehl, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapı Kredi Kültür Sanat Etkinlikler Yöneticisi Ahsen Erdoğan ise çok geniş bir müzik yelpazesinde dolaştıklarını belirterek, "Ender Sesler dizisi adı altında yedi ay boyunca çok fazla görmeye alışmadığımız sesleri sahneye taşıdık." dedi.

"Batı eğilimli müzikler de yer aldı doğu ezgilerini dinlediğimiz konserlerimiz de oldu." diyen Erdoğan, yeni dönemde de konserleri sürdürmek istediklerini kaydetti.