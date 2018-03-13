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Sedat Doğan cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan Sedat Doğan yeni bir hayat kurmak için Brezilya'ya gitmişti. Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevinden çıktı

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Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan Sedat Doğan hapisten çıkar çıkmaz annesini aradı.

Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan Sedat Doğan hapisten çıkar çıkmaz annesini aradı.
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Brezilya'da bir arkadaşının evine yerleşen Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağını söylediği öğrenildi.

Brezilya'da bir arkadaşının evine yerleşen Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağını söylediği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
sedat doğan Işın Karaca

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