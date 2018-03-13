Sedat Doğan cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan Sedat Doğan yeni bir hayat kurmak için Brezilya'ya gitmişti. Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.