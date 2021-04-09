Sedat Peker: 1990'lardan bu yana 'mafya operasyonlarının' en önemli isimlerinden biri

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, daha önce aynı suçtan hüküm giymiş; 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli organizasyonlarda ödül almıştı. 1990'lardan bu yana "mafya operasyonlarının" en önemli isimlerinden olan Sedat Peker kimdir?

Cuma sabaha karşı İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldı ve onlarca şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Peker'in elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Son olarak 18 Ocak'ta Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde "sahte kimlik ve pasaport çıkarma" suçlamasıyla gözaltına alınarak sınır dışı edildiği ve Kosova'ya gittiği belirlenen Peker'in hâlâ Kosova'da olduğu belirtiliyor.