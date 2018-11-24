Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker, kişisel Twitter hesabında paylaştığı videosuna "FETÖ'cülerin kışkırtması sonucu galeyana gelen bazı değerli devlet görevlileri ve vatandaşlarımıza karşı samimi cevaplarımdır. Bu fitneleri çıkaran Fetullahçılara karşı ise cevaplarım sansürsüz olarak yer almıştır. (+18)" notunu ekledi.

"Maalesef son günlerde şahsımı üzen konuşmalar duymaktayım. Devletin yetkili polislerini, adli personelini, ayrıca hükümetteki insanları şahsıma karşı düşman etmek için çalışmalar yapmaktadırlar" diyen Peker, şöyle devam etti:

— Sedat Peker arabalarla, polis korumalarıyla gezerek, sanki ülkenin sahibiymiş gibi dolaşıyor' diyorlarmış. Ben haddimi bilen kardeşinizim. Ben hiçbir zaman kendimi bu ülkenin sahibi gibi hissetmedim, ancak çocukluğumdan bu yana ülkemizin ve kutsal değerlerimizin bir neferi, bir fedaisi olduğuma her zaman inandım.

— FETÖ ve DHKP-C'nin ölüm listelerinde yer aldığım için korumayı bana devlet verdi. Polislerin çakar kullanmaları yasal haklarıdır. Bunların dedikodu malzemesi olmaması için bu hakkımdan fedakarlık ediyorum. Bu art niyetli kişiler devlet ve hükümet görevlilerine etki yapıp şahsımı gözaltına aldırmaya çalışıyorlar. Kelepçemi kameralara yansıtıp karizmamı çizmeye çalışıyorlar. İnşallah bu olmaz. Olursa da bu kelepçeler bizim karizmamı çizmez, aksine şeref verir. Haksız yere cezaevine girmek, bana şeref verir. Benim merak ettiğim şahsıma nasıl bir suçlama yöneltecekler? Ben yolda bulduğum parayı bile almıyorum. Kesin düşmanlarım bana tuzak kurmuştur diyorum.



