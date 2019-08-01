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Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Katıldığı bir açılışta halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, takipsiz kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Sedat Peker hakkında, Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Ataşehir'de katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmanın suç unsuru teşkil edebileceği gerekçesiyle Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda savcılık ifadesine yer verilen Peker'in, açılışta çok sayıda kişi olduğunu ve o kişilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini, bu sorulara kısmen cevap verdikten sonra açılışa katılanlara hitap etmesinin istendiğini ve söz konusu konuşmanın önceden hazırlanmış bir konuşma olmadığını söyleyerek, konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını anlattığı belirtildi.

Kararda, Sedat Peker'in açılış programında yaptığı konuşmanın video kaydının tamamının alınarak görüntü ve ses tutanağı düzenlendiği aktarıldı.

Peker'in üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurlarının oluşmadığına işaret edilen kararda, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker soruşturma takipsizlik

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