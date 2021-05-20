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Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

20.05.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu açıklamaları sırasında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinde yapılan aramaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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"BİZ NAMUSUMUZU YOLDA BULMADIK"

Konuyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Ben kendimden sorumluyum. Savcının elini mi tutuyorum. Burada söylemiyorum, anlatacaklarım var. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Yok kızıma şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Gösterin videoyu bakalım ne yapmış. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler, edepsiz. Bu kurguyla karşı karşıyayız. Bu kurguyu yapanların boğazından ilmek ilmek getirmezsek Allah bunun hesabını bizden sorar." ifadelerini kullandı.

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sedat peker Süleyman Soylu

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