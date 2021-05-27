Sedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazeteci-yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar gündem yaratmıştı.

KORKUT EKEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Peker'in iddiaları sonrası bir anda gündem olan emekli asker Korkut Eken, sessizliğini bozdu.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Eken, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile belirtilen tarihlerde Kıbrıs'a gittiğini doğrularken, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok." dedi.

Uzun süredir Antalya'nın bir köyünde yaşadığını belirten Eken, Atilla Peker'in Kıbrıs'taki yaşananlarla ilgili vermiş olduğu ifadeye de tepki gösterdi.

Eken, söz konusu tarihlerde terör örgütü PKK ile ilgili istihbaratın olduğunu ve bu yüzden KKTC'ye gittiklerini aktardı.



