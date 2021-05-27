HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozdu

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozdu

27.05.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC'de öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarla gündeme gelen emekli asker Korkut Eken, sessizliğini bozdu.

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Korkut Eken sessizliğini bozdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazeteci-yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar gündem yaratmıştı.

KORKUT EKEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Peker'in iddiaları sonrası bir anda gündem olan emekli asker Korkut Eken, sessizliğini bozdu.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Eken, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile belirtilen tarihlerde Kıbrıs'a gittiğini doğrularken, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok." dedi.

Uzun süredir Antalya'nın bir köyünde yaşadığını belirten Eken, Atilla Peker'in Kıbrıs'taki yaşananlarla ilgili vermiş olduğu ifadeye de tepki gösterdi.

Eken, söz konusu tarihlerde terör örgütü PKK ile ilgili istihbaratın olduğunu ve bu yüzden KKTC'ye gittiklerini aktardı.

Son dakika! Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklamasıBakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İstanbul'da terör örgütüne operasyonİstanbul'da terör örgütüne operasyon
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
sedat peker Kutlu Adalı

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.