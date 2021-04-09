Sedat Peker'in suç karnesi: 10 yıldan fazla cezaevinde kaldı

Sedat Peker'in adı, 1990'larda yasadışı suç örgütü kurmak, tehditle tahsilat, zorla alıkoyma ve insan öldürmeye azmettirme iddialarıyla gündeme geldi. Peker, 1997 yılında Rize'de Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, beraat etti. Ardından Romanya'ya kaçan Peker, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 1998 tarihinde Türkiye'ye teslim oldu. İstanbul 4 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde (DGM) "Suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Peker, dava dosyasının "görevsizlik" kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Peker, bu süreçte 8 ay 29 gün tutuklu kaldı.

KELEBEK OPERASYONU'NDA TUTUKLANDI

2004 yılında "Kelebek Operasyonu" kapsamında tutuklanan Peker hakkında çeşitli suçlardan 21 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Evrakta sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararında, Peker'e "Reis" olarak hitap edildiği, mutlak liderliği ve hiyerarşisi bulunduğu vurgulandı.