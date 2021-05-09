Sedat Peker kimdir: 1990'lardan bu yana 'mafya operasyonlarının' en önemli isimlerinden biri

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, daha önce aynı suçtan hüküm giymiş; 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli organizasyonlarda ödül almıştı. 1990'lardan bu yana "mafya operasyonlarının" en önemli isimlerinden olan Sedat Peker kimdir? Nisan ayında İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldı ve onlarca şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Peker'in elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Yurtdışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi. Peker son dönemde, YouTube'ta yayınladığı videolarla gündeme geldi. Bazı kişi ve kurumlarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı da Peker'in videolarda gündeme getirdiği iddiaları "iftira ve itham" olarak nitelendirdi. Bakanlık, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması: İftira ve ithamları yeni bir organize suç faaliyeti 1990'larda ismi sık sık gündem oldu 1971 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Peker'in adı, 1990'larda yasa dışı suç örgütü kurduğu, "tehditle tahsilat yaptığı, zorla alıkoyduğu, insan öldürmeye azmettirdiği" gerekçeleriyle yargılanması haberleriyle gündeme gelmeye başladı. 1997'de Rize'de kaçakçılık yaptığı belirtilen Abdullah Topçu'yu öldürmekle suçlanan Peker, mahkemede beraat etti. Ancak beraberinde yargılanan iki kişi Topçu'yu öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum oldu. Ardından Romanya'ya kaçtı, ancak tüm bu suçlamalarla açılan soruşturmalar sonunda Ağustos 1998'de Türkiye'ye getirildi. Hakkında birden çok suçtan açılan davadan Mayıs 1999'da beraat etti. Bu süreçte sekiz ay boyunca cezaevinde kaldı.

1999'un sonunda, Aralık ayında Milliyet gazetesine verdiği röportajda, kendisini "pantürkist ve turancı" olarak tanımlayan Peker, hakkındaki suçlamalar için "medeni ilişkilerin sınırlarını aşıp sert davranarak hakkı olan parayı almaya çalıştığını" söyledi. Yine aynı röportajda, Çeçen militanların organizasyonuyla Trabzon-Soçi seferini yapan Avrasya Feribotu'nu kaçıran ve Dalaman Cezaevi'ne giren sanıkları buradan kaçırdığıyla ilgili haberlerle ilgili soruya yanıt vermiş; cezaevi firarlarıyla ilgisi olduğunu yalanlamamıştı. 2005'te bir kez daha cezaevine girdi Peker, 2000'li yılların başında organize suç örgütlerine yönelik başlayan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, 12 Mart 2005'te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklandı. Tutuklu yargılandığı dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlandı ve Peker 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. "Silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandığı bir başka davada da Peker'e bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Son olarak Ergenekon davasında da 10 yıl hapis cezası aldı.

10 Mart 2014'te ise Özel Yetkili Mahkemeler'in kapatılması ve uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan beş yıla indirilmesinin ardından, ağır ceza mahkemelerinden tutuklu sanıklar hakkında art arda Ergenekon davası sanıklarının tahliye kararları geldi. Bu kapsamda Doğu Perinçek, Kemal Kerinçsiz, Tuncay Özkan gibi isimlerle birlikte Peker'in de şartsız tahliyesine karar verildi. Hakkında farklı davalardan verilmiş cezalar olsa da Peker cezaevinden salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra "iş adamı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü" söyleyen Peker, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bazı insanlar vardır toplum içinde onlarla ilgili şunları duyarız; 'doğuştan şanslı', 'Yüce Allah yürü ya kulum demiş', 'rüzgar nereden eserse essin tüm rüzgarlar onun yelkenine gidiyor' gibi halk deyişlerinin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uymaktadır." dedi. Aynı röportajında "Milliyetçi Hareket Partisi ile 16 yaşımdan bu yana bir ilişkim var." açıklaması da yaptı. Rize'de 'miting' düzenledi Peker'in 1 Kasım genel seçimleri öncesi Ekim 2015'te Rize'de "Teröre lanet mitingi" adı altında toplanan kişilere kürsüden bir konuşma yapması ve "oluk oluk kan akıtacağız" sözlerini söylemesi, tepkilere yol açtı.

2016 yılının başında da sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etti. Birçok muhalefet partili siyasetçinin, insan hakları örgütlerinin ve akademisyenin tepki gösterdiği bu sözler sonrası Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak davada sözleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilen Peker, beraat etti. 15 Temmuz'un yıldönümünde, 2017'de Üsküdar'da yaptığı bir konuşmada "Onları cezaevlerinde de asacağız" ifadeleri sebebiyle soruşturma açılan Peker, 2018'de bu davadan da beraat etti. "Berat Albayrak beni bitirmeye çalışıyor" Geçen yıl adı bu kez yurt dışına kaçtığı iddialarıyla gündeme gelen Peker, Şubat 2020'de "bir suç işlemediğini ve yurt dışına kaçmadığını, üniversite okumak için birkaç aydır Balkan coğrafyasında olduğunu" duyurdu. Bir süre sonra yine organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla cezaevinde olan Alaattin Çakıcı'nın af kapsamında tahliye edilmesi üzerine Çakıcı'yı hedef alan bir video yayımladı.