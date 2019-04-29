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Sedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

SEDAT Peker'in manevi kardeşi Tolga Durmuş, Antalya'da dünya evine girdi.

Sedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptı

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - SEDAT Peker'in manevi kardeşi Tolga Durmuş, Antalya'da dünya evine girdi. Ayşegül Esen ile hayatını birleştiren Tolga Durmuş'un nikah şahitliğini Sedat Peker yaptı.
Setur Marina'da dün akşam saatlerinde bir araya gelen davetliler, törenin düzenleneceği 'Harem' adlı gemiye tek tek alındı. Sedat Peker, törene eşi Özge Peker ile birlikte katıldı. Sedat Peker'in gelişiyle birlikte gemi önünde meşaleler yakıldı ve tezahürat yapıldı. Burada kendisini karşılayanlar ile kucaklaşan Peker, müzisyenlerin çaldığı 'The Godfather: Baba' filmi müziği eşliğinde gemiye bindi. Daha sonra nikah törenine geçildi.
Ayşegül Esen ve Tolga Durmuş'un nikahını, Kepez Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nden nikah memuru Muhittin Durmuş kıydı. Sedat Peker, çiftin şahitliğini yaptı. Nikah sonrası aile cüzdanını geline veren Peker, çifte mutluluk diledi. 'Harem' adlı gemi, törenden sonra denize açıldı. Gece, şarkıcı Afak Algan'ın seslendirdiği şarkılarla devam etti.

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Sedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptıSedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptıSedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptıSedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptı

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