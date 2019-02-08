Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde tarihinde Ataşehir’de bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. “Suç islemeye tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker avukatıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na geldi.
'SUÇ UNSURU YOKTUR'
Şüpheli sıfatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısına ifade veren Peker’in, “Konuşmamın arkasındayım. Suç unsuru yoktur” dediği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Sedat Peker, adliyeden ayrıldı.
SÖZLERİ OLAY YARATMIŞTI
Sedat Peker konuşmasında şu ifadelere yer vermişti;
"Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar.
Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna"
(İHA)
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