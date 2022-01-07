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Sedat Peker Suç Örgütüne ilişkin davada yeni gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı

07.01.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Peker Suç Örgütüne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin yargılandığı davada 1 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı, Yahya Kemal Osmanoğlu ve Boban Tomovski hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Sedat Peker Suç Örgütüne ilişkin davada yeni gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı

Sedat Peker Suç Örgütüne yönelik görülen davada tahliye kararı çıktı. 17'si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıklayarak, 1 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı, Yahya Kemal Osmanoğlu ve Boban Tomovski hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA TUTUKLU SANIK KATILDI

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"AYAKLARINA SIKTIM, GECE 'ÖLDÜ' DİYE DUYDUM"

Tutuklu sanık Yusuf Yağma, Çekmeköy'deki bir 'ağabeyi' aracılığıyla tanıştığını belirttiği maktul Cahit Çetin'le o akşam kurban almaya gittiklerini, Çetin'in kendisine küfür ettiğini, su almak için girdiği marketten çıktığı sırada bir arabanın yanlarına yanaştığını belirterek "Dedim 'Bunlar bizi vuracak galiba' sonra bununla bir daha göz göze geldim. Arabaya atladım, silahı aldım. Ayaklarına sıktım. Gece 'öldü' diye duydum" şeklinde konuştu.

Sanık Yağma, olayda kendisinden başka kimsenin hatasının olmadığını, olayın tasarlayarak gerçekleşmediğini öne sürdü.

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SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkemenin dördüncü gününde tüm tutuklu sanıkların savunmasının alınması tamamlandı.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Söz verilen savcı, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanıkların kaçma ihtimalini dikkate alarak tutuklu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

PEKER VE 4 KİŞİ HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı, Yahya Kemal Osmanoğlu ve Boban Tomovski hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA


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sedat peker
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