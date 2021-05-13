Sedat Peker, Süleyman Soylu için ne dedi; Soylu'nun yanıtı ne oldu?

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, bugün yayımladığı dördüncü videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini iddia etti. Peker'e yanıt veren Soylu, "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" dedi, Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Sedat Peker, son videosunda İçişleri Bakanı Soylu hakkında bazı iddialar ortaya attı.
Sedat Peker, Soylu'nun kendisi hakkında "Ben onu severim" dediğini öne sürdü.
Peker, "Bu kadar kısa sürede ne değişti? Benim koruma polisimi sen vermedin mi?" ifadelerini kullandı.
Peker ayrıca Soylu'nun 12 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmediği istifasına ilişkin ise "Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı" iddiasını ortaya attı.
Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı.
"İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol."
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1392733555176914947?s=20
Soylu, Peker'in açıklamalarına verdiği yanıtta; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi muhalefet liderleri ile bazı medya kuruluşlarını da suçladı:
"Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 'şereflice' siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin, Meral Akşener gibi ablan, Ali Babacan gibi kardeşin, Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var."
Hükümetin "en başarılı olduğu alanın, mafyadan bu ülkeyi kurtarmak" olduğunu öne süren Soylu, "Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti" ifadelerini kullandı.
Sedat Peker'in son dönemde yaptığı açıklamalar siyasetin de gündeminde. Muhalefet partilerinden konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.
BBC Türkçe dahil bazı yayın kuruluşlarının sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların, "Susurluk döneminden kötü" bir duruma işaret ettiğini söyledi, "İçişleri Bakanı, bu organize suç örgütlerinin çalışmaları üzerine ağzını açmıyor, sesini çıkarmıyor" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24 sitesine verdiği röportajda, son gelişmeleri "Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma" ifadeleriyle değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Karar TV YouTube kanalının yayınında, "İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz" değerlendirmesini yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Halk TV'de yaptığı açıklamada, yaşananların 90'lı yılları hatırlattığını söyleyerek "Bunların tekrar tezahür etmesi ülkemiz adına çok üzücü bir durum" dedi.
Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.
Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde geçen ay dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.
Türkiye'de 2007 yılında "organize suç örgütü liderliğinden" hüküm giyen ve 2014'te cezaevinden tahliye edilen Peker, 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etmişti.
Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davada sözleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilen Peker, beraat etmişti.