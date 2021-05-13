Sedat Peker, Süleyman Soylu için ne dedi; Soylu'nun yanıtı ne oldu?

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, bugün yayımladığı dördüncü videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini iddia etti. Peker'e yanıt veren Soylu, "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" dedi, Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Sedat Peker, son videosunda İçişleri Bakanı Soylu hakkında bazı iddialar ortaya attı. Sedat Peker, Soylu'nun kendisi hakkında "Ben onu severim" dediğini öne sürdü. Peker, "Bu kadar kısa sürede ne değişti? Benim koruma polisimi sen vermedin mi?" ifadelerini kullandı. Peker ayrıca Soylu'nun 12 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmediği istifasına ilişkin ise "Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı" iddiasını ortaya attı. Soylu: Ülkene gel, adalete teslim ol Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol." https://twitter.com/suleymansoylu/status/1392733555176914947?s=20 Soylu, Peker'in açıklamalarına verdiği yanıtta; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi muhalefet liderleri ile bazı medya kuruluşlarını da suçladı: "Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 'şereflice' siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin, Meral Akşener gibi ablan, Ali Babacan gibi kardeşin, Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var."