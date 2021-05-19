Sedat Peker: Süleyman Soylu, Peker'in paylaştığı videolar sonrası Hadi Özışık ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in paylaştığı videolar sonrası gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Soylu daha önce de Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Salı günü Halk TV'de katıldığı bir programda, Özışık kardeşleri işaret ederek, iki ismin Bakan Soylu'nun mesajlarını organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker'e iletip iletmediğini sordu. Bunun üzerine internethaber.com sitesinin kurucusu Hadi Özışık, programın sunucusu Fatih Ertürk'e attığı SMS'te "Görüşen şerefsizdir" diye yazdı. Ardından da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılan Hadi Özışık, "Sedat Peker'e ben Süleyman Soylu, senin için işte Berat Albayrak'ın videosunu yayınlama gibi br ifade bir mesaj götürmüşsem ya da Süleyman Soylu bana böyle bir mesaj vermişse, ben şerefsizim haysiyetsizim. Benim ne Sedat Peker'le ne Süleyman Soylu'yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kata. Süleyman Soylu'ya muhalefet et, yalanları üfür, millet de inansın" ifadelerini kullandı.

Peker Twitter'da iki video paylaştı Sedat Peker ise bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesine ait iki video yayımladı. Özışık kardeşlerin Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlatan Peker, " 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" dedi. Peker'in yayımladığı ilk videoda Hadi Özışık'ın Soylu ile görüştüğünü ve o görüşmeye dair diyalogları anlattığı görülüyor. Hadi Özışık, "iki sevdiği dostu arasında arada kaldığını" söylüyor. Yayımlanan ikinci videoda ise Hadi Özışık, Peker'in YouTube için çektiği videoda adının çıkarılmasını istiyor ve "Süleyman Bey'le görüşmeye giden Süleyman Özışık" diyor. 'Süleyman Özışık ile geçen yıl Haziran ayında görüştüm' Sosyal medyada gündem yaratan videoların ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salı akşamı Super Haber adlı internet sitesine verdiği demeçte, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.