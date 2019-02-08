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Sedat Peker şüpheli sıfatıyla ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ataşehir’de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Ataşehir’de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Peker ifadesinde, “Konuşmamın arkasındayım” diyerek suç unsuru olmadığını söyledi.
Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde tarihinde Ataşehir’de bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. “Suç islemeye tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker avukatıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na geldi.
“Suç unsuru yoktur”
Şüpheli sıfatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısına ifade veren Peker’in, “Konuşmamın arkasındayım. Suç unsuru yoktur” dediği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Sedat Peker, adliyeden ayrıldı.

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