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Sedat Peker, ‘tehdit’ davasından beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Organize Suç Örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Fatih Altaylı’yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.Organize Suç Örgütü hükümlüsü Sedat Peker hakkında Fatih Altaylı’yı tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

Organize Suç Örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Fatih Altaylı’yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
Organize Suç Örgütü hükümlüsü Sedat Peker hakkında Fatih Altaylı’yı tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Sedat Peker ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Peker hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
“Hiçbir zaman iç çamaşırlarım ile gözaltına alınmadım”
Fatih Altaylı’nın kendisi hakkında iç çamaşırı ile gözaltına alındığı şeklinde yazı kaleme aldığını kaydeden Peker, “Hiçbir zaman iç çamaşırlarım ile gözaltına alınmadım. Ancak polisler geldiğinde iç çamaşırlarımla görüntülendiğim oldu. Fakat bu görüntülerin hiçbir basın ve yayın organında çıkmamasına rağmen katılan tarafın izlemiş olmasını garip karşıladığımı belirttim” dedi.
Sedat Peker ifadesinin devamında, “Fatih Altaylı’ya bu görüntüleri FETÖ’cü polisler ile beraber izleyip izlemediğini sordum. Daha sonra katılan hakkımda bir yazı yazdı. Ben de bir çok terör örgütünün ve kötü niyetli kişinin ölüm listesinde olduğunu bildirdim. Başıma gelen bazı olaylarda aslında katılanın etkisinin olduğunu bildirmiştim. Katılan da bu yazıdan etkilenerek tehdit edildiğini düşünmüş. Başına gelebilecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağımı yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme suç unsuru oluşmadığından sanık Sedat Peker’in beraatine karar verdi.
Olayın geçmişi
Gazeteci Fatih Altaylı, Sedat Peker hakkında ‘Eski Türkiye’ye Yeni Mafya’ başlıklı köşe yazısı kaleme almıştı. Bu yazının ardından Sedat Peker sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” şeklinde söylemlerde bulunmuştu.
Bu paylaşımın ardından Fatih Altaylı, Sedat Peker hakkında şikayetçi olmuş ve Peker hakkında ‘tehdit’ suçundan dava açılmıştı.

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