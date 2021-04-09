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Sedat Peker ve adamlarına operasyon

09.04.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 ilde Sedat Peker’in lideri olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Sedat Peker ve adamlarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Sedat Peker'in lideri olduğu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen 63 kişinin yakalanmasına yönelik 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul'un yanı sıra operasyon düzenlenen iller Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay.

İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtiliyor.

Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade ediliyor.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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